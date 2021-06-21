勞動力發展署中彰投分署配合勞動部推動青年就業獎勵計畫，提供去年9月1日至今年9月30日畢業29歲以下青年，在9月30日前踏入職場，並在同一家公司穩定就業滿90日，就可領2萬元，同一公司滿180日後可再多領1萬，最高可獲3萬元。

畢業青年若經各公立就業服務機構推介投入特定製造業、照顧服務業、營造業等工作，前半年將另外每月發5000元、第7到12個月每月發6000元、第13到18個月每月發給7000元獎勵金，最長發18個月，獎勵10.8萬元，同時符合2項計畫資格者總獎勵13.8萬元。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，轄區就業市場雖然有受到疫情影響，但製造業等多項在地產業仍有人力需求，為協助畢業青年順利轉銜職場，勞動部提供青年就業獎勵金。

畢業生可先到台灣就業通網站登錄資料，就業後經核對勞保資料無誤，將直接核撥獎勵金，因應青年就業獎勵金上路，中彰投分署也已積極開發轄內近萬職缺，幫助畢業生及求職者盡快找到工作。

鼓勵青年就業，針對明年6月30日前退役，且於退役後90日內就業青年，也納入該計畫獎勵適用對象。

此外，考量在疫情中，部分青年於畢業前已陸續提前尋職就業，參酌《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》施行日期，將去年1月15日至今年6月14日間受雇就業，且目前仍持續受雇中的青年，納為該計畫適用對象，並自今年6月15日起算受雇期間。