作家吳岱穎於6月19日在睡夢中辭世，建中紅樓詩社透過臉書發布消息，表達不捨，同時將募集寫給吳岱穎的文章，預計彙編成文集，在告別式火化，獻上祝福。

根據建中紅樓詩社指出，吳岱穎活得瀟灑，走得自在，「目前停靈板橋殯儀館。因疫情關係，告別式當日不開放公祭。家屬明白我們有深深的思念，有好多話想對吳岱穎老師說。徵稿彙編成的文集，會在告別式一併火化，為吳岱穎老師的遠行獻上祝福。」

吳岱穎是台北市建國中學教師，師大國文系畢業，來自花蓮，曾獲林榮三文學獎新詩首獎、時報文學獎新詩首獎、國軍文藝金像獎小說首獎、教育部文藝創作獎散文首獎，及花蓮文學獎、後山文學獎、全國學生文學獎等。著有個人詩集《冬之光》、《明朗》，與作家凌性傑合著散文《找一個解釋》、《更好的生活》。

吳岱穎曾以作品〈Cest La Vie-在島上〉拿下時報文學獎新詩組首獎，他曾表示，他認為作為現代詩的創作者，必須要有一定程度的音樂修養，「你不必是歌者樂手，但得當一個認真聆聽音樂的人。在中文詩歌的埸域裡，對於聲韻調與旋律，也就是構成詩行的形式性意義，產生根源性本能性的認識。古典詩的聲音早在千百年前就已經定下，千錘百鍊，不容質疑。」