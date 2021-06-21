桃園21日確診個案數僅5例，創雙北疫情爆發來新低，其中台塑六輕群聚案再添3人確診，因在醫藥企業服務的親人染疫，釀同事家6口確診，衛生局長王文彥稱其為家人、職場、再到家人的群聚案，強調5月以來二三波感染占61％，呼籲家庭親友職場間要多注意。

王文彥指出，5名確診者年齡介於不足10歲至50多歲之間，都是確診者接觸者，其中雲林縣麥寮鄉六輕工業區染疫的關氏兄弟檔，除媽媽跟外公確診，因哥哥（案13492）在醫藥企業服務，傳染給2同事（案13376）和（案14061）。

其中同事（案14061）返家傳染給妻子、爸爸（案14025、13097）、以及21日新增的姐姐女兒、兒子和姐姐（案14123、案14124、案14125），導致一家六口都染疫，屬於家庭到職場再到另一個家庭的狀況，也讓桃園六輕傳播鏈累積11人染疫。

市長鄭文燦說，新增5確診個案都是匡列隔離的範圍，不乏外縣市職場感染引發家庭群聚，他說桃園過去累積防疫經驗，精準疫調2.0，採取擴大採檢、隔離的政策，且14天居家隔離結束前，一定要安排第二次採檢，也因此發現許多確診陽性個案，雖然病毒量較低、CT值超過30、沒有傳播力，但還是列入確診隔離，防堵任何可能傳播的途徑。

鄭文燦說，去年至今累積1萬1691位居家隔離人數，目前還有711人，曾經最高1天超過2000位、也曾低到500位，他說每一個確診個案都會追蹤相當的人數，不諱言和個案活動力強弱有關，活動力強、隔離範圍就要大，雖然具有傳播力是病發前3天、約72小時，但桃園匡列期會到達將近2周，以精準疫調2.0版擴大採檢隔離，希望早日歸零。

桃園確診數自5月11日雙北疫情爆發以來，6月17日起首度降到個位數，但維持3天7例、6例和8例，20日又因國軍桃園總醫院群聚事件，暴增至前一天2倍達16起，所幸目前疫情未大範圍擴大，21日僅5確診，創雙北疫情爆發以來新低。