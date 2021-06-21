對感情不專一的人，總會三心二意，甚至不惜鬧出婚外情，也要追求新鮮感！搜狐網命理專欄點名，雙子座、獅子座、水瓶座、白羊座的女性最容易劈腿，即使步入婚姻，也無法抵擋她們難以定下來的心，出軌像喝水一樣正常。

▍1.雙子座

雙子女對任何新鮮事物都很感興趣，她們個性熱情活潑，很有感染力，因此人緣很好，但她們的情緒變化無常，就連她們都搞不懂自己，總是在追求不斷的變化，在擇偶時，很可能一時喜歡端莊內斂的人，隔一陣子又愛上搞笑外向的人，沒人可以真正捕捉到雙子座的心，即時她們現在很愛你，下一秒也有可能立刻愛上別人。

▍2.獅子座

獅子女天生熱愛成為眾人關注的焦點，因此如果你沒有給予獅子座足夠的愛和關心，她們就會毫不猶豫地出軌，去找一個能更滿足她們需求的人，但人類終究是個體，即使關係再親密，難免也會有不小心忽視對方的時候，建議放寬心才能找到真愛。

▍3.水瓶座

水瓶女擁有聰明靈活的頭腦，熱愛與人交流想法，但她們思想比較前衛叛逆，對於傳統的價值觀總是不屑一顧，自然也不覺得移情別戀是錯的，她們總會用多種不同的方式證明欺騙是正當的，以能說會辯的口才替自己脫罪，常常令另一半很受傷。

▍4.白羊座

白羊女個性直接熱情，不喜歡無聊的生活，如果你是一個居家派的人，她們可能會容忍你一段時間，但很快就會移情別戀，愛上獨立又好動的對象。對白羊女來說，婚外情雖然是一項危險的行為，卻也是很令人興奮的冒險，她們一點都不介意把出軌列為人生清單，只希望好好體驗一次。