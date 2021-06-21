近日新冠肺炎疫情緊張，許多商家、工作都受到影響，包含演藝圈，許多藝人也暫時停工，好好在家防疫，包含男星柯震東，而宅在家的這些日子，他不時開直播跟粉絲互動，日前在生日當天找來房祖名同框道歉，引發熱議，昨(6/20)柯震東又po文，吐露家裡來了不速之客，讓他崩潰痛哭想賣房搬家，再度引發關注。

柯震東昨晚突在IG貼出現實動態，拍了自己家裡昏暗的景色，透露死敵找上門，照片不斷拉近，原來是一隻被他打扁的蟑螂，他寫下：「我跟它鬥智鬥勇了20分鐘，我懷疑他有找弟兄來，我要搬家了」，之後又po出自己從床上往「戰場」拍攝的畫面，表示：「他躺在那半個小時了，我不敢撿耶」，還用小字宣布「房子準備拋售！有興趣私訊」，原來男神的天敵是蟑螂。

柯震東透露死敵蟑螂入侵家裡。(取材自柯震東IG)

隔天白天，柯震東再度更新了IG，死敵蟑螂上門事件還沒完，他表示因為家裡出現蟑螂，所以自己整晚不安穩，「不知為何總覺得它的弟兄在附近，睡得好糟」，而這件事真的對他影響很大，柯震東公開了徵女友條件，「1個性善良、2腿好看、3不怕蟑螂」，第3點放大了字體，強調這個條件的重要性。

柯震東超怕蟑螂，被粉絲說看見一隻可能有百隻，讓他崩潰痛哭。(取材自柯震東IG)

家裡被蟑螂侵門踏戶，讓柯震東超驚慌，不久後竟然貼出自己痛哭流涕的照片，表示公開此事後，有很多網友私訊回應「有一隻就有一百隻」，讓他超崩潰，忍不住哭喊：「不管你們說的是不是實話，我只想說...我討厭你們」。

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