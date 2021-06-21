餐飲業者注意了！環保署今(21)日公告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」，並自110年10月1日實施，只要內用有提供座位供消費者現場食用以紙餐具盛裝餐點販售的自助餐店及便當店，即須裝設供紙餐具回收所用的資源回收設施，並採取必要回收宣導措施及交付回收對象回收，以改善紙餐具分類的回收情形，「做好回收也是防疫的一環。」

環保署資源回收管理基金管理會第三組組長連奕偉表示，本公告是依據「廢棄物清理法第19條第2項」授權，法規實施後業者應備有具分類、堆疊功能之紙餐具回收設施，並於該設施明顯處標示正方形「回收標誌」 及「紙餐具回收處」字樣，其圖樣與文字應保持完整，並清楚可見，無限制字型樣式及字體大小；營業處所可採取如張貼回收宣導海報、標語、播送回收語音等回收宣導措施，以提醒消費者落實回收。

最後，須將經分類、堆疊之紙餐具交付可回收紙餐具的回收業者，例如古物商、拾荒者、資收個體業者等回收對象回收，讓紙餐具不跟紙類混合回收或當垃圾丟棄，以減少廢棄物產生，並增加回收處理效能及價值。

連奕偉說，考量業者需有充分時間因應法規訂定，以調整相關設施，因此將本公告生效實施日期由原訂的110年7月1日延長到110年10月1日。

現階段都還在輔導期間，環保署提醒業者應儘速配合法規的公告施行期程，做好因應措施，落實紙餐具「清理、分類、堆疊」，以減少後端回收人員為分類而接觸回收物的機會，畢竟做好回收也是防疫。

連奕偉表示，國內目前有3家紙餐具處理廠，再利用項目包含紙錢、西卡紙、家庭用紙以及包裝紙等，做成二次再生紙的顏色通常較深，多少也帶些雜質，例如咖啡杯的隔熱紙杯杯套等，容易辨識。

根據含保署的紙餐具定義，包含以紙加工製成的平板容器，如盒、蓋、盤、托盤、速食容器免洗餐具等。