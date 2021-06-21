台北農產運銷公司發生群聚染疫事件，宜蘭縣長林姿妙今天（21日）表示，已建請中央將各縣市政府及各鄉、鎮、市公所市場第一線管理人員，列入疫苗優先施打順序，以維護人員執勤時的健康安全。

縣府工商旅遊處表示，市場第一線管理人員應屬高風險對象，因此發函請中央將該類人員列為優先施打對象，如獲同意再行造冊接種，屆時會先告知各鄉鎮市公所接種人員的條件，再由公所列冊，因此尚無法確認全縣市場第一線管理人員需要施打疫苗的人數。

縣府祕書長林茂盛表示，從5月19日發布三級警戒後，市場路口就透過保全要求實名制等措施，警方不定期加強巡邏跟宣導，批發與攤商都能注意防疫，已請與北農有關的農會、合作社人員，注意身體狀況，目前宜蘭縣果菜批發市場沒有感染案例發生，也沒有要求暫停交易。

雖然宜蘭縣到今天已連續7天零確診，但林姿妙指出，考量國道5號雪隧前兩日車流量比先前多出50％，縣府將針對管轄的景點、場所落實稽查，違者開罰，請民眾不要心存僥倖，並再次呼籲全國民眾，疫情嚴峻不適合進行跨縣市移動，請大家務必待在家，避免造成防疫破口。