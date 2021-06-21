波音公司(Boeing)的新世代空中加油機KC-46「飛馬座」(Pegasus) ，從出廠以來一直問題不斷，導致交機延後與成本墊高。現在又發現2處新的技術問題，而且美國空軍將其指定為「第1 類缺陷」，屬於關鍵問題。

防衛新聞(Defense News)報導，美國空軍已接收46架 KC-46，然而他們在操作的過程中，發垷加油容器中的排水管(作用是從飛機上除水)，會因為加油機處於寒冷的環境度時會破裂，這是水管裡的水凍結並膨脹造成的。據舉報的飛行中隊稱，這個問題已經發生了大約 3 次。

第2個問題是KC-46 飛行管理系統1處軟體錯誤，該錯誤會00引發導航異常。今年 3 月 3 日，1架KC-46在飛越太平洋期間發現飛航導引出現偏差，然後機組人員以手動的方式找回正確的航線，安全降落在檀香山機場，算是一場小虛驚，不過此事受到美國空軍的重視。

波音公司補充說，這個問題並沒有影響飛機的安全性，而且並沒造成任何KC-46的停飛。不過，波音會自費解決這兩個問題。

空軍發言人喬許·貝內代蒂上尉(Josh Benedetti )在一份聲明中說：「這些缺陷對已經操作的 KC-46 ，不會造成操作限制，不過空軍和波音公司已經建立了一套維護程序，不會給飛行員、飛機造成額外的風險。」

為解決排水管的問題，波音公司先提出檢查準則，以減輕已知的風險因素。在長期改進方面，則必須重新設計有加熱系統的排水管。

至於導航軟體的bug，波音公司建議，若在飛行過程中遇到問題，KC-46機組人員先重啟系統，可以降低軟體異常的機率。

此外，KC-46的重大問題也還沒有解決，包括遠程視覺系統的2個問題：其一，在夜間視覺不佳時，加油員無法有效判斷飛機的遠近。其二，加油桿剛度問題，它不夠靈活，導致某些飛機無法接收燃料；以及燃油洩漏問題。

波音公司幾乎已注定在KC-46計畫中虧大錢，因為問題太多，交機延期，他們的補貼成本已超過了與空軍簽訂的 49 億美元，其實波音迄今為止，為補救各種問題自費的金額至少超過 50 億美元。