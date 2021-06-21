張姓男子不滿柯女遭破壞他的車子及女兒機車，竟買汽油到柯女住處前潑灑她的機車放火報復，火勢還延燒波及柯父機車。張男到案否認犯案，但監視影像放火過程全都錄，連加油站也都指證。台中地院依放火罪嫌，判他1年6月，仍可上訴。

判決書指出，張男因為柯女破壞他的自小客車及他女兒的機車而心生不滿，他在去年6月9日下午開車到南投縣魚池鄉日月潭的1處加油站購買1至2公升的汽油，並在17日凌晨帶裝有汽油的寶特瓶，走到柯女位於烏日區的住處前，以汽油潑灑在柯女的機車上，再以打火機點燃長條物引燃機車，並延燒到停在旁邊的柯父機車。

消防隊到場滅火，柯姓父、女的兩輛機車受損，警方調閱監視器錄影畫面追查發現竟是縱火案，1名男子走近，點燃帶來的長棍引燃柯女的機車後離去。警方比對路口監視器發現，張男在6月17日開車前往烏日光德路附近停車後，徒步離開；在火災發生後，來開車離去，該地點時間都接近火災發生時地。

張男否認放火，供稱他在日月潭的1處加油站，購買汽油去清洗釣具，雖沒用完但已髒了，全倒進潭裡丟掉，而他的車子也沒借給人開，火災案發時，他在光德路橋附近看人釣魚。法官以扣案張男的衣物與縱火者穿著相符、加油站監視影像等事證，認定張男就是縱火者，不採信他的說詞，依放火罪判處他徒刑1年6月。