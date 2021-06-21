道院群聚辦驅散疫情法會，至少4人確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

道院群聚辦驅散疫情法會，至少4人確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

道院群聚辦驅散疫情法會，至少4人確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

為祈求沒疫情，舉辦驅除疫情平安法會，信眾群聚，竟反而紛紛染疫了。彰化縣南彰里長20日染疫，里長太太主持道院，6月6日舉辦跨縣市祭祀活動，結果因群聚、趴趴走，又紛紛中鏢，20日里長確診，21日再檢出里長太太，還有一位來自南投，和彰化參與靜坐都染疫，累計這民俗信仰圈已4例確診。

連續4天嘉玲之後，彰化破功了，先是南彰某70歲里長伯帶著高齡媽媽去打AZ疫苗，回來後驚覺自己不舒服，主動到醫院檢查，檢出陽性，彰化衛生局緊急疫調，並匡列接觸者，今天里長的60多歲太太也確診，兩人CT值分別是16.5和17.1相當接近，應該是同時發病。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，疫調發現，里長太太主持道院，提供問事、解惑和祭祀活動，6月4日還有來自台北萬華的宗教工作者來道院長住到6月10日，6月6日來自南投宗教工作者搭宿停留到6月14日。道院在6月6日舉辦「驅除新冠疫情」求平安健康的法會，來自南投與台北萬華區宗教工作者就是來幫忙，信眾還有來自高雄、雲林等縣市，並曾前往苗栗、台南等地區，再掀起「跨縣市群聚感染」新風暴。

葉彥伯指出，病毒來源可能是從萬華帶下來，也可能是社區隱藏的病毒，但至少已造成4例確診，來自南投宗教工作者和彰化參與靜坐都檢出陽性，將在22日公布。曾和里長太太交談，在會場停留了一個多小時。目前萬華宗教工作者已經返回台北，居家隔離觀察中。

「都說法力無邊，這個實在是有點道高一尺，魔高一丈了，無論用意，這時間點，都還是乖乖在家裡，不要群聚的好啊」地方鄉親都有點震驚，不知怎麼說。葉彥伯表示，該道院問事、解惑等宗教活動較為隱密，且多近距離接觸，沒有進出登記，還待進一步調查參與多少人

。是否有聚眾涉及違反傳染病防治條疫，民政局也指出，還再深入了解。

葉彥伯表示，連日來溯源追查，加上警方協助，已經初步匡列里長家族16人，其他接觸者採檢32人，近50多人進行居家隔離和採檢。雖然每個確診個案，都是冰山一角，但是把潛藏的傳播鏈一一找出來，疫情還是可以控制。