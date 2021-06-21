歐美疫情趨緩，經濟復甦，汽車、工業及消費產品材料需求強勁，輪胎上游合成橡膠廠台橡（2103）、碳黑廠國際中橡（2104）上半年營運成長性高；在印度、越南等亞洲地區疫情干擾，台橡、中橡指出，增添下半年營運不確定性，不過，整體來看，歐美市場復甦有利高值化產品的銷售，下半年整體來看為保守中帶樂觀。

台橡累計今年1-5月合併營收140.43億元，年成長38.72％；中橡前5月的營收92.91億元，年增52.51％。

台橡指出，近期丁二烯價格波動劇烈，不過，天然橡膠與丁二烯價差仍在有利區間，有助刺激市場對合成橡膠需求，看好今年上半年營收、獲利可望維持平穩。

亞洲疫情添後市不確定性；台橡指出，部分下游客戶調整營運步調，導致出貨時程延遲，預期，7月前應可恢復。

台橡指出，高值化產品占整體營收達5成以上，一直是台橡近幾年積極設定的目標；而台橡先進材料約有3分之2需求來自歐美，歐美市場解封有利高值化產品訂單。亞洲地區變數雖可能干擾下半年的營運，但，全年營運應可維持成長方向。

歐美及大陸汽車銷售數量回溫，預期今年全球碳黑需求量可增加8％，中橡指出，在歐美及中國大陸車市景氣好轉，及高價值產品比例持續提升下，預期今年營運成長審慎樂觀。

碳黑本業上，中橡持續鎖定高價值產品銷量，2020年的銷量較2019年成長10％。