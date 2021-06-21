基隆市新增2例本土確診個案、1起死亡病例，累計281例、18名確診者死亡，致死率6.4％，市長林右昌表示，確診個案1例為養護中心住民、1例家庭群聚。

林右昌公布確診案例，案14109為60多歲男性，是養護中心住民，定期PCR採檢確診，目前無症狀，安排收治醫院；案14137為40多歲女性，因家人確診，被匡列為居家隔離者入住防疫旅館，第一次篩檢陰性，19日解除隔離前安排採檢確診，已收治醫院。

此外，林右昌說， 23、24日開放75歲以上長者（原住民65歲）施打疫苗，通知書今天開始送到家戶，請符合資格的長輩們屆時帶著通知單、健保卡、身分證，以及事先填寫好的施打意願評估書，前往各區共10處施打站，就可以迅速完成接種。

6月19日實施第二波80歲以上長者接種疫苗，但施打率與前一波相比降約2成，對此，林右昌呼籲，長者是否施打疫苗，市府都給予尊重，不會強迫，但仍呼籲打疫苗對自己和身邊家人皆多一層防護。

基隆市政府公布各區施打地點，分別是中正區公所7樓禮堂、仁愛區公所6樓禮堂、信義區市立體育館2樓、中山區中山高中體育館、安樂區建德國小活動中心、安樂區武崙國小穿堂、安樂區安樂國小活動中心、七堵區七堵火車站（光明路側）、七堵區百福國中活動中心、暖暖區碇祥里民活動中心。