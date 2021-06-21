三級警戒重挫餐飲市場，各大星級飯店積極自救，台北君悅酒店大動作將自助餐廳凱菲屋換裝變身為「凱菲食集 Café Mart」，以「專人現做」、「2分鐘熱食速取」營運概念，推出安心即食，美味升級之特色食集，藉此擴大餐飲外帶量能，也增加三級警戒不知何時解封的短期營收來源，目標帶動業績成長三成。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示：面對變化莫測的嚴峻疫情，讓位處信義商圈的我們必須不斷尋求改變與創新，在堅守防疫安全的基礎上，於實體餐廳及線上購物平台拓展更多商業機會；全新登場的凱菲食集必需提供「最有溫度的現做料理」讓賓客外帶，寬敞明亮的空間更是酒店團隊經多次審慎評估推演、控管人流、出餐取餐動線，打造「最安心的食尚外帶據點」，期能以嶄新的營運模式，帶動民眾消費意願，在一片低迷的市場經濟中，刺激業績成長同時，亦為品牌樹立更甚優質的正面形象

台北君悅酒店籌畫研擬多時，自6月22日起至8月底，大動作將凱菲屋換裝變身為「凱菲食集 Café Mart」，每日上午11點至晚間7點，由行政總主廚陳萬欽領軍，規畫十大主題餐檯，全天候供應即食海鮮、現切爐烤牛小排、美式豬肋排、南洋烤雞等豪邁海陸肉食、還有道地印度烤餅、鮮魚咖哩、港式燒臘、蔬食沙拉吧、功夫熱炒及精緻日式丼飯與手作烘焙甜點。