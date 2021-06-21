21日，韓國三星顯示（Samsung Display）工會代表，因未能與資方就加薪達成共識，憤而發起首次罷工事件。同時，這也是集團總裁李在鎔曾允諾廢除，不要有工會這項公司政策後，所進行的首樁罷工行為。

三星顯示工會要求基本薪資應提高6.8%，但公司卻堅持上限為4.5%。再者，就算韓國勞工部介入調解，雙方歧見也未見改善。因此，三星顯示工會的6名代表，在談判破裂後，就在忠清南道（South Chungcheong Province）的牙山（Asan）廠開始罷工。

占三星顯示器全體員工數一成左右的工會，目前有約2,400位成員，尚未決定是否要升級罷工規模程度。5月份時，超過九成工會成員投票支持可採取例如像怠工、罷工或占領工廠等一些工業行動。

這次罷工事件，是三星集團旗下子公司的首例外，也是目前在囹圄的三星電子副董事長李在鎔，於2020年5月承諾要放棄，不要有工會舊政策以來，韓國最大三星集團首次出現罷工。

這位三星實際領導人也允諾過，會嚴格遵守勞動法，保障勞工三項基本勞工權利。三星顯示，這家全球最大行動顯示器製造商，2020年時工會成立。

產業分析師認為，三星顯示器的罷工事件，未來可能會擴散到其它子公司。包括三星電子與三星SDI等8家三星集團子公司所屬工會，現已相互串連結盟並曾計劃過要聯合罷工。