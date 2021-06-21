「本土劇女神」曾莞婷發展多元，在戲劇、電影領域表現亮眼之外，還積極拓展副業，不只創立保養品牌，也開設服飾電商、投資手搖飲，是圈內的小富婆，近日她待在家防疫，同時曝光家中內部模樣，宛如電影院的客廳，讓粉絲看了羨慕不已。

曾莞婷曾發文呼籲網友：「為了你愛的人跟愛你的人，乖乖宅在家，就是保護他們最好的方法。」而她也以身作則待在家，並透露疫情這段時間最開心的一件事，就是把家裡打造的像電影院，同時曬出家中氣派裝修。

曾莞婷把家裡打造地宛如電影院。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

照片中，可見曾莞婷家的客廳以藍綠色為主，沙發、茶几等家具則是暗灰色系，屋內採光十分明亮，還擺放一台75吋超大電視，環境看起來相當寬敞、舒適，十分氣派，一點都不輸給電影院。

事實上，曾莞婷對理財很有一套，20歲先買進第一間小套房，幾年後又購入1500萬的松山區新房，拍戲爆紅後，於2019年再看中內湖區53坪房，而據《鏡週刊》報導，她去年砸重金買下北市信義區的85坪豪宅，從實價登陸來看，平均至少要8500萬元，光是名下房產已經突破1億多。