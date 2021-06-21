台南市疫苗施打出現緩打潮，儘管條件放寬至75歲以上長輩都可優先施打，連續3天來設置的疫苗接種集中站，前來施打人數總計不到報名的半數，台南市請出成大醫院院長沈孟儒說明打疫苗好處，呼籲民眾輪到順位就趕快施打。

台南市75歲以上長輩在疫苗施打排序上原屬第6類，之前只有85歲以上與75歲以上持有重大傷病卡者才可優先施打，隨著疫苗接種後猝死人數出現，許多長輩嚇到不敢打，台南市不得不逐漸放寬條件，只要75歲以上長輩都可施打。

儘管條件放寬，接種意願仍不高，台南市連續3天在各區輪流舉辦長輩疫苗接種集中站，北區19日報名者220人，只來了33人，中西區20日準備1000人接種劑量，全天只來了約489人，安南國中21日報名人數455人，實際接種約200人。

台南市出現緩打潮，接種站3天來願意施打疫苗不到一半，剩下疫苗還是打不完，台南市衛生局國健科表示，全市1到5類的其他施打對象還未打完，未來將再辦集中施打站，將其他對象納入施打。

為了提高疫苗施打率，台南市政府21日請出成大醫院院長沈孟儒說明施打疫苗3大好處，分別為個人感染風險大幅下降、若不幸感染新冠病毒，也只是輕症、傳染機率下降。

沈孟儒表示，施打疫苗並非只為了提高個人施打率，若整體施打普及，就能得到群體免疫效果，降低醫療衝擊。

對民眾擔心施打疫苗猝死疑慮，沈孟儒表示，每人在施打疫苗前，還需經過醫師進行醫療評估，不是直接施打。

已接種過疫苗的民眾表示，所謂的施打前評估，是在施打現場，有醫護人員簡單問一下病史及打針會否有過敏反應，過於簡化與形式。不如在施打前，先到醫院問問自己體檢的主治醫師適不適合施打，比較精確安全。