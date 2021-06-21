大墩美展第二階段「原作審查」，送件者量測體溫、手部消毒，並進行實聯制登記。 （台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

連續舉辦26年的台中市大墩美展，今年雖受疫情影響，但收到自25個國家總計共1507件作品，創下近年最高收件數量。中市文化局長陳佳君21日表示，因應疫情三級警戒，在戶外完成複審原作收件，連作品外包裝也噴灑酒精消毒，採高規格防疫，守護藝術家和工作人員的安全。

陳佳君表示，大墩美展今年有來自25個國家總計1507件作品送件，經過初審有210件作品進入複審，參賽者參加第二階段「原作審查」，須將實體作品送到現場，已於6月18至20日在大墩文化中心戶外川堂舉辦複審原作收件作業。

陳佳君指出，收件作業採高規格防疫作業，不但在戶外空間舉行，並於地板標示社交安全距離地貼，送件者抵達現場須量測體溫、手部消毒，進行實聯制登記，依「分流動線」前往不同的收件桌，另設貨運業者收件區，降低群聚與接觸風險。

文化局表示，現場工作人員全程均佩戴口罩及防護面罩，收件時，先將作品外包裝全面噴灑酒精消毒，降低病菌傳遞與接觸傳染風險，再拆封核對作品資料、規格，確認完成收件作業。

文化局指出，大墩美展由台中市府指導，文化局與台中市立美術館籌備處共同主辦，每年公開募集墨彩、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、攝影、雕塑、工藝、數位藝術等11類作品，今年首次有聖露西亞的藝術家送件參賽，另有來自美國、法國、蒙古、馬來西亞、越南、波蘭等國家的藝術家作品。