市場資金豐沛，僑外資企業入手新北廠辦交易案頻傳，今年以來，包括開發國內新冠肺炎快篩試劑的僑外資醫療科技公司「泰博科技」、定河資產管理、木木子投資等僑外資公司，均購入新北五股、三重等地廠辦、廠房，具自用、收益價值的工業地產，仍是不少海外資金鎖定入手的標的。

實價登錄顯示，泰博科技1月以約3.76億元買下五股區五工一路的一層樓廠辦，可做倉儲和試驗研究用；3月定河資產管理公司砸9.4億元買下五工三路整棟六層樓逾3500坪的廠辦，為今年新北最高總價廠辦交易，目前各層分租給其他公司使用。此外，木木子投資公司1月也以4.75億元買下三重區溪尾街整棟七層樓廠房。

台灣房屋新莊頭前旗艦特許加盟店店東鄭文凱表示，新北產業園區也就是早期的五股工業區，已經發展20至30年之久，此次成交的兩件五股整棟廠辦交易，均位在五股和新莊的交界處，近機場捷運A3站和國道一號交流道，交通便利性高。

鄭文凱指出，去年全球疫情爆發，台灣相對防疫措施做得好，陸續吸引僑外資公司投資，整棟廠辦及100~200坪的辦公大樓買氣增加，再加上新莊有不少新興重劃區開發，原本舊工業廠房陸續遷移至鄰近的樹林、三峽、鶯歌等地區，新莊和五股工業廠房、廠辦日趨稀有。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年美中貿易和疫情因素台商陸續將重心轉移回台灣，也增加僑外資來台設廠數量，新北、桃園等地區如土城、林口、五股及三重區廠辦需求增加，這類型廠辦產權單純、使用面積大、貨車進出方便，又可做為倉儲、廠房、倉庫、汽車修配等多元行業使用，租賃需求穩定，而許多僑外資公司資金豐沛，買下廠辦置產收租，除了讓資金有去處。