【旅奇傳媒/記者-王政】因應本土疫情嚴峻，許多產業受到影響而關閉或停業，因此行政院特別編列紓困4.0預算加強防疫，經過總統府簽署後，經費上限拉高到8400億元。然而，就當許多產業受惠時，觀光工廠的困境卻被忽略，因為受制於母企業的製造業營收，使得政府忽略了觀光工廠同樣受到停業的無奈，因此觀光工廠促進協會特別站出來，希望讓政府能看見產業需求，進而提撥補助的奧援。

以製造為主的工廠系統於19世紀工業化便已存在許久，因應時代潮流的演變，以服務為主的產業觀光，成為21世紀一項新興的休閒產業。經濟部參考國外經驗，協助台灣具有獨特、產業歷史文化，並有意願轉型升級的工廠，藉由整體再發展的設計規劃後，展現新意與魅力，讓工廠的經濟效益，轉化為地方觀光收入的邊際效益，也可滿足多元化觀光旅遊的市場需求，一舉數得。

然而自己雖屬於觀光類別，也在疫情突然嚴峻之下不得不關閉場域，但觀光工廠在此次紓困補貼之中，卻脫離不了母體來自製造業的既定印象，得面臨到政府忽視、主管機關無法伸出援手的困境。

觀光工廠促進協會理事長許立昇表示，隨著紓困4.0正式出現後，許多觀光工廠業者紛紛洽詢協會，詢問為什麼同樣受到疫情的侵襲，但觀光工廠卻沒有相應補助，甚至未被列入第一波的申請行列。為此，協會特別與經濟部工業局局長呂正華進行視訊會議，雖然會議中工業局提供許多紓困貸款等資訊，同時也告知因觀光工廠因母體為製造業的緣故，因此在整體補助上，政府傾向先行補助受傷更為慘重的觀光等產業。

許立昇表示，雖然主管機關如工業局等單位都積極協調，但仍舊無法讓觀光工廠能獲得即刻救援，因此協會將持續展開多方面的陳情，希望讓政府單位能正視產業的困境。

因母公司而無法申請 建請放寬補助資格

許立昇強調，由於經濟部不認為觀光工廠是疫情影響下首要緊急紓困的對象，因此從去年起便沒有列入重點紓困產業當中。但為了防堵疫情，觀光工廠配合休館、停業是既定事實，而員工的薪資與場域租金等其他成本也是持續支出，業績跌幅都超過50％，但僅因為不合乎紓困資格，便無法列入首要考量實在令觀光工廠難以接受。

或許有些單位會認為母企業的製造業仍有營收，因此尚能支撐觀光工廠，但其實有許多觀光工廠業者已經將重心逐漸從製造業調整到觀光產業，頓時失去營業的許可與營收，都是一記重大的打擊。

倘若觀光工廠要紓困補助，便需要比照企業提出401報表，但放諸150多家觀光工廠來看，都實在難以提出相關文件來進行申請。加上過去為了響應政府的觀光工廠政策，許多業者都投下大量資金來打造吸引目光其場域與服務，尚未獲得回收便立即受到疫情的巨大侵襲，都讓觀光工廠陷入困境。

但回頭看其他夜市、攤販等，同樣難以舉證損失的行業都有補助紓困措施，那觀光工廠是否也可以比照這樣模式辦理呢？不僅如此，相比其他隸屬於文化部、農委會的單位，同樣都在從寬的認定下獲得相應的紓困，更讓損失持續增加的觀光工廠難以接受。

許立昇強調，面對疫情的突然侵襲，造成觀光工廠的業者們瞬間面對巨大的困境，身為協會理事長將持續透過不同管道進行爭取，除了已向主管機關反映外，也委請國策顧問─毅太企業董事長洪團樟向總統府遞交陳情文溝通外，同時將積極藉由立法委員出面協助，透過一切辦法陳情回應，戮力為觀光工廠、創意生活類、產業故事館等單位爭取應有的紓困資源。

▲為了響應政府的轉型計畫，觀光工廠投入巨大成本來提升場域，增加旅客到訪的體驗感。 圖：觀光工廠促進協會／提供

協會提出因素與解決之道 希冀政府重視產業

許立昇表示，由於防堵疫情根本之道在於疫苗施打的普及，面對與時間賽跑之 下，雖然產業尚能支撐，但遙遙無期的解封才是動搖無數業者信心的關鍵，倘若因為支撐不了而倒閉，便會有許多在觀光工廠任職的員工面臨裁員，因而許多家庭頓失經濟來源，茲事體大。

因此協會特別提出解決之道，同時闡述觀光工廠的重要性，以及面臨的困境，希望政府單位能做為參考：

1. 本次疫情對國內經濟影響甚巨，尤其內需型產業更為嚴重。

由於我國製造業主要以外銷為主，在2021年第1季整體直接外銷比重逾5成，生產活動尚能如常進行，因此受創程度相對較小（但也需視產品屬性與營運模式而定）。觀光工廠是製造與觀光產業的結合體，具有兩個不同產業的面向，在製造部門影響較小，觀光部門則影響相當嚴重。

一則由於內需型民生工業直接外銷比重僅達24.3％，在疫情升溫之下內需市場恐更趨疲弱。此外，觀光工廠屬於內需服務業一環，多為中小型商業規模，據調查，幾乎50％的中小企業現金儲備不到一個月或只有一個月，且疫情升溫後，旅遊景點及營業場等均啟動更嚴格的防疫措施，如人流管制，甚至暫停營業等，對觀光工廠營運無異雪上加霜。

2. 從業人員眾多 業者咬牙苦撐

目前全國有159家通過經濟部觀光工廠評鑑，觀光部門從業人員超過2萬人，每年帶動2000萬以上的參觀人潮，並創造50億元以上產值。因應COVID-19全國觀光工廠皆配合中央嚴格實施防疫措施，今年5月，疫情指揮中心宣布全國疫情警戒升至第三級，全國觀光工廠配合政府政策及同步進行休館公告，各企業主亦秉持照顧員工立場，善盡企業責任，不減班、不裁員，咬牙苦撐。

▲許多觀光工廠因為從製造業轉型，卻在此時獲得不到政府的關注與紓困。

3. 區分製造與觀光 讓各單位獲得紓困

針對觀光工廠的補助問題，製造部門的補助直接回到製造業補助須知申請，但絕對要將觀光部門分開看待，因為這是兩個不同層面議題。然而此次經濟部公告的申請須知，都要求製造、觀光要合併計算。本項補助無疑是將觀光工廠部門完全排除，恐造成後續裁員離職潮。

4. 借鏡休閒農場補助措施

補貼觀光工廠營運損失 觀光部門應如何補助，建議可採取類似休閒農場紓困措施，補貼觀光工廠休館營運資金，以廠房及建物面積乘以一定比例進行補助。另外，針對觀光部門從業人員則應提供基本工資補貼，協助度過營運難關，避免衍生大量裁員、失業，進而影響其從業人員家庭生計等社會問題。

5. 持續輔導計畫 讓產業穩步提升

針對觀光部門同步導入相關輔導措施協助升級轉型，在輔導端部分，推動觀光工廠數位轉型示範輔導案、開設企業數位轉型工作坊，在疫情嚴峻期間，讓觀光工廠從業人員蓄積未來成長動能，在行銷端部分，設立觀光工廠產品金質獎、運用社群媒體如FB及IG推廣優質企業、協助拓展線上購物銷售通路等方式，持續透過數位化工具維持企業營收。

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