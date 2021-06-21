中國商飛第3架C919大型客機在上海浦東機場試飛

美國與歐盟日前達成協議暫停相互就民航客機實施懲罰性關稅，期限為5年，讓雙方長期以來為客機製造商進行補貼產生的商業戰獲得解決。外媒分析指出，美歐就客機補貼問題握手言和的主要動力來自於中國，因為中國商飛公司可能成為全球民航客機的強大競爭者，美歐民航機關稅戰達成和解就是準備聯手應對來勢洶洶的中國客機。

法國官方媒體《法國國際廣播》(RFI)報導說，目前的問題在於歐洲空中巴士和美國波音壟斷的市場是否將被迫為新加入的中國商飛（Comac）騰出空間？現在這個具有戰略意義的航空領域出現新崛起的中國對手，讓原先敵對的美歐被迫合作以應對新興強敵。

《法新社》指出，美國總統拜登直言，美歐放棄前嫌而聯手的目標是「共同挑戰和抵制中國在（航空）領域的非貿易做法，這些做法使中國公司擁有不公平的優勢」。

目前北京正積極為其官方的民航機製造商中國商用飛機公司進入全球市場而努力，該公司正在開發一種雙引擎噴氣機C919，將與空巴A320和波音B737展開競爭。C919已經過4年的飛行測試，預計今年將獲得認證，時間點上正好可以成為紀念中國共產黨成立100周年獻禮。

根據國際戰略研究中心（CSIS）的中國問題專家肯尼迪（Scott Kennedy）計算，該款飛機在開發過程中獲得中國政府490億至720億美元的補貼，遠遠超過了空巴和波音獲得的補貼。蒂爾（Teal）集團的航空專家阿布拉菲亞認為，「真正的問題是，中國在操縱市場，讓空巴和波音互相牽制，並以其訂單作為技術轉讓的條件」。

專業公司AIR的分析師梅魯佐（Michel Merluzeau）認為，航空業既是經濟增長的要素，也是外交政策工具，中國人毫無疑問有生產飛機的技術和工業能力，還有足夠的雄心壯志與理性，他們知道這需要時間，因此不想在2025年就與空巴和波音公司全面競爭。

肯尼迪分析說，C919需要的82家飛機零組件供應商中，14家是中國的，其中半數是與外資合作的合資企業。機翼和機身是中國製造的，但尚未完全掌握發動機與航空電子設備。中國商飛公司還有官僚系統問題，但是終究會獲得成功。梅魯佐則認為，大陸國內民航機需求就是個很大的市場；阿布拉菲亞也說，儘管產品質量可能差一點，但至少它們是國產的。

報導說，全球航空業因為新冠疫情幾近癱瘓，但中國的航空交通很快地恢復過來，並呈現爆炸性增長。波音估計，大陸市場在未來20年將需要9360架飛機，相當全球需求的20%，這是空巴和波音必須極力爭取的市場。