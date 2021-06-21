日月潭美景重現 伊達邵縮時影片見證盈虧

連續幾波梅雨，日月潭進帳頗豐，21日水位達到748公尺，距離滿水位748.48公尺，僅有一步之遙；不過，由於日月潭水還供水力抽蓄發電，每天水位會有高低起伏，因此，幾乎已經算是滿水位了。

台電明潭水力發電廠副廠長黃陵育表示，目前，日月潭進水量平常每秒35萬公噸，上游的萬大發電廠發電時，進水量可以達每秒60萬公噸；而且，下游的集集攔河堰蓄水量豐盈，不需再放水，等於是只進不出，因此，日月潭水位持續回升，基於觀光遊憩與水力發電的需求，未來會將日月潭水位維持在745公尺以上。

日月潭蓄水率95.7％，上游的霧社水庫蓄水量則是下降到18.9％，主要也是優先輸水供應日月潭；黃陵育指出，因為霧社水庫的集水區面積廣大，而且預計明、後天還會下大雨，而日月潭的集水區面積較小，因此，先將霧社水庫的水源下放到日月潭，霧社水庫就可以積蓄更多水源。

日月潭家風景區管理處伊達邵管理站，記錄日月潭水位的變化，從6月4日的736.87公尺，平均每天增加約0.6公尺，17天內上升10公尺多，其中以6月7日單日上升1.5公尺最多。

另外，伊達邵碼頭在最乾旱的時候，形成一片乾涸景象，潭底浮現、大地龜裂，碼頭和八角亭兀立其間；如今，日月潭水量與日俱增，湖光山色重現，透過伊達邵管理站擷取的縮時攝影，更可以看出日月潭由虧轉盈，有如滄海桑田的變化。