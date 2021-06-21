【旅遊經 編輯部報導】

臺灣自5月疫情爆發後，5月19日起全臺進入防疫第三級警戒，全臺各大展館及景區紛紛閉館及暫停開放，觀光等相關產業受到極大衝擊，而許多藝文展館陸續推出線上導覽的服務，讓民眾在防疫期間也能藉由欣賞藝術陶冶一下身心，其中位於臺南的美術館於閉館後也隨即推出線上美術館，讓藝術展品不寂寞。

臺南市長黃偉哲表示，跟著志玲姊姊「藝」起認識南美館(圖片：台南市觀光旅遊局提供)

南美館臺南市長黃偉哲每日忙於疫情防治工作與紓困方案之餘，也責成市府團隊要推出讓民眾方便及願意宅在家的服務，包含安心餐廳、各式宅配的媒合、阿哲陪你帶小孩的線上聽故事等等，並強調防疫之餘也要紓壓及陶冶身心。觀旅局此次特別攜手在防疫期間持續不間斷推動藝文美學的南美館推線上觀光，製作全新一集線上美術館影片，並邀請臺灣第一名模林志玲獻聲，親自為影片擔任旁白配音，希望透過志玲姊姊，用獨特的嗓音療癒宅在家防疫的心情。

台南市觀旅局局長郭貞慧表示，國民女神林志玲心繫臺灣，始終關注著臺灣疫情變化，日前也慷慨解囊捐物資挺臺灣醫護，相當令人感佩。觀旅局此次與南美館合作並邀請林志玲擔任線上美術館影片主講人時，臺南女兒的志玲姊姊不僅隨即答應，並表示不收取工作費用，請觀旅局將預算轉作公益防疫之用，甚至連租借錄音室支出也是自行掏腰包，令人感動。

今日在臺南市長黃偉哲、台南旅遊，以及臺南市美術館的官方粉絲頁上，搶先發佈「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」的預告中，林志玲更親自現身影片中為防疫加油打氣，提醒大眾非必要勿外出，保護自己與他人健康。她更提到自己很想念臺南，希望疫情之後可以回臺南吃美食、逛古蹟，到臺南市美術館看展覽，呼籲大家與她一起，謹慎防疫，溫暖待人，團結抗疫，一起加油！

臺南市美術館館長林育淳表示，這支由林志玲擔任配音的「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片，內容除簡述南美館一館及二館的舊址沿革，也介紹如《熱帶植物》(顏水龍)等多件公共藝術品，其中更包含林志玲婚宴地點的《絢爛南國 虹彩夢幻》(蘇世雄)。而現正開展中卻因疫情而無法讓民眾進入觀賞的「美的探索—陳輝東創作展」、「凝視的刻線—2021陳正雄個展」、「手心的對話—潘元石雕版印刷教學特展」等三位臺南在地藝術家的展覽，以及二館的常設展「南薰藝韻－陳澄波、郭柏川、許武勇、沈哲哉專室」，林志玲則用甜美的聲音帶大家欣賞這七位藝術家幾件與臺南息息相關的重要作品，以及畫中的臺南景點，讓觀眾透過影片了解臺南歷史與民生，也藉此向藝術家致敬。

「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片預計於6/24、7/01及7/05下午7點分三集釋出。另外，南美館也將在i聽聽製作一集由林志玲擔任客座主持的「用耳朵看展-跟著志玲姊姊走進南美館」，讓姊姊甜美的嗓音溫暖陪伴廣大聽眾。

相關跟著志玲姊姊走進南美館訊息，可至台南旅遊；臺南市美術館；《i聽聽 iListen》用耳朵看展覽-走進南美館（請先行於手機下載APP）查詢及收聽(看)！