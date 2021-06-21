陳淑萍近日推出新專輯《胭脂花》。（豪記唱片提供）

陳淑萍長相亮眼，被封為「仙女姊姊」，深受男粉絲歡迎，但近來卻有男粉頻傳私密照給她，讓她相當困擾，透露之前演出結束後自己開車返家，卻被粉絲跟車，她一路上忐忑不安，只能不停繞路，才得以甩掉跟蹤。陳淑萍提到多年前曾為了閃躲粉絲的跟車而發生車禍，幸好人平安，但她不敢讓媽媽知道此事，「之前母親曾多次提議想到活動現場看演出，但都被我婉拒，真的不忍讓身體微恙的母親因為粉絲的瘋狂追逐而操心。」

陳淑萍近日推出台語新專輯《胭脂花》，擁有眾多男粉絲的她，透露大多數粉絲其實都很溫暖，唯有少部分人令她相當困擾，有男粉每次活動都會提早抵達，甚至直接在高鐵站內的月台守候迎接，看到她就大呼「老婆」，她原本都微笑帶過，但對方越來越瘋狂，還私訊不雅照，陳淑萍無奈表示：「有著甜蜜的負擔，真的很感謝大家，我深信大多粉絲們都是善良誠摯的，為了安全，也請給彼此一些空間。」」