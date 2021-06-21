冰淇淋女孩陳葳在15歲曾參加過《我猜我猜我猜猜》嶄露頭角，甜美外型和火辣身材，還讓她獲得「世新校花」的封號，她也時常會在IG發文曬出美照，目前擁有超過36萬死忠粉絲，由於最近因為疫情只能待在家裡，寵粉的她也不忘放出福利照，讓粉絲一飽眼福。

陳葳日前在IG曬出一系列比基尼辣照，只見她身穿紫色豹紋泳裝，傲人上圍呼之欲出，胸前的綁帶更是彷彿隨時都要蹦開，比基尼完全擋不住她的波濤洶湧，她跪在窗台邊，身體微微前傾，展現曼妙身體曲線，不僅螞蟻腰誘人，一雙大長腿也盡收眼底。

陳葳也在內文分享自己待在家防疫的心情，「一直很想睡覺，大家週末也要乖乖在家哦，這是今天的小故事」，貼文一出立刻引來將近2萬名網友按讚，老司機們紛紛激動狂刷愛心，「可以耶～美到」、「性感美女」、「好美哦」、「好棒的身材」、「迷人的小妖精，喜歡妳的笑」、「超性感的」。

事實上，陳葳外表亮眼，還擁有34G豐滿雙峰，每每曬出辣照都會吸引上千人按讚，而過去她還曾和音樂人袁惟仁傳出緋聞，因此讓她爆紅，如今她鮮少出現在螢光幕上，轉而到直播平台上持續活躍，同時擔任網路模特兒，也累積了不少粉絲。