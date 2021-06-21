詐騙集團主嫌藏身台中住宅內，自今年2月不法所得約2000萬，警方依照加重詐欺、組織犯罪送辦。（圖/民眾提供）

詐騙不打烊每月賺500萬 詐團見警上門拿榔頭砸硬碟滅證

疫情重創百業蕭條，詐騙集團利用台灣據點詐騙大陸民眾，4個月下來，詐騙獲利2000萬元，刑事局會同台中地區警方，4月19日以破壞工具攻堅，發現邱姓主嫌等11人正用榔頭破壞電腦硬碟，湮滅證據，還好警方以科技還原技術取得證據，現正由台中地檢署後續偵辦。

刑事局偵七大隊調查，邱姓主嫌等11人，今年2月起，在台中市南區架設電信機房，並透過第2類電信撥打電話到大陸，謊稱是大陸公安及金融機構員工，詐騙20多名大陸民眾，警方估算不法所得約2000萬。

警方長期蒐證，發現邱等人長期躲在機房內，連外出購買飲食，都是由邱1人張羅，成員一律禁止對外通訊，避免遭警方監控，降低遭查緝的風險，警方特勤人員攻堅時，邱等人為避免事跡敗露，竟趁著警方破門短暫時間，持榔頭破壞電腦硬碟、隨身碟、筆電等紀錄設備，警方利用高科技一一還原。

警方將邱等11人涉犯加重詐欺罪、組織犯罪條例移送台中地檢署，檢方複訊後分別以5萬到15萬交保。警方呼籲，詐騙集團不法分子切勿心存僥倖，警方打擊犯罪絕無假期，若民眾發現犯罪事證或有相關可疑人士群聚等情事，請向警察機關舉發。