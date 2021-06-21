菲莉絲抱著女兒笑得很開心。（美聯社）

擁有6面奧運金牌的美國35歲田徑女將菲莉絲（Allyson Felix）寶刀未老，在美國奧勒岡州尤金市進行的東京奧運選拔賽，於女子400公尺獲得第2名，生涯將第5度登上奧運殿堂，也是個人首次以母親身份挑戰。

排在第8跑道參賽的菲莉絲，街終點前還是第4名，但她做出最後的加速衝刺、追上了在她前面兩個位置的跑者，最終與本季最佳的50秒02完賽。

菲莉絲受訪時表示：「天哪！我可是經歷一番纏鬥才達到這位置，而我這輩子唯一擅長的就是競爭，我只是帶著這樣的心情好好比賽。」

從2004年雅典奧運開始參與奧運的菲莉絲，透露這是她最後一次以選手身份進軍奧運，生涯拿過9面奧運獎牌的她，是田徑界赫赫有名的選手，除了女子400公尺，預計也會參加4X400公尺接力及4X400公尺混合性別接力賽。

菲莉絲在2018年剖腹產下女兒凱姆琳（Camryn），不過因為凱姆琳是32周早產兒，當時待在保溫箱1個月，菲莉絲也說過生產後的恢復和重返訓練真的很不容易，但也是女兒成為她這次選拔賽最大的動力，也改變了她對於運動員這件事的看法，也想跟女兒證明，都要用自己獨特的個性、正直的心去面對所有事情，而且不輕言放棄，能夠有女兒陪著她、鼓勵她，真的給她的人生帶來很不一樣的體驗。