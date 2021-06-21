疫情衝擊下三級緊戒已持續超過1個月，雖然確診人數有逐日下降的趨勢但死亡人數仍偏高，究竟6月28日是否能順利解封還是未知數，也因為大家都防疫宅在家不敢出門，練就了許多特殊技能，許多網友po文表示：宅在家不敢出門剪頭髮，但頭髮愈長愈長，加上髮根的白髮也爭先恐後想出來見人，WFH幾乎都素顏，頭髮又沒整理看起來就略顯蒼老，只有發揮實驗精神上網買電動剪髮器，請家人大膽幫剪一波」。

電商業者進一步指出，隨居家防疫時間延長，國人大幅減少外出，以往習慣在外美容美甲、SPA、剪髮造型，轉為網購各項居家DIY商品，比如肌膚和美髮保養品5月中以來成長近50%；能在家自理髮型的剪髮器與染髮霜，及居家紓壓、放鬆的按摩小家電銷量，則均有超過30%的成長。

但也有網友打趣的說，為了剪髮DIY差點家庭革命！因為實在剪得太糟糕還好要繼續宅在家不用出見人。腦筋動得快的好剪才髮廊就推出雲端髮廊教學，由設計師線上1對1指導居家剪髮。公關表示，過往好剪才髮廊主要消費主力為25歲到35歲族群，在線上商城則帶來新的客群，從25歲到45歲都有，可見因為居家防疫為頭髮傷腦筋的人年齡層很廣。

而爸媽除了煩惱孩子的頭髮過長影響視線外，也一直想方設法要讓孩子居家放電，但如果不是住1樓的人不管在家跑、跳都很容易影響樓下鄰居，長時間盯著電視上的運動影片跟著做又會造成眼睛負擔，於是本來在健身房中的跳床開始熱賣，不想買也可以租，因為三級緊戒不知何時能解封，健身房也無法營業，因此X-jumping就推出跳床租賃服務，希望多少貼補一些收入，也讓孩子們有健康的放電方式一舉兩得。