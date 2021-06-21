證券分析師陳杰瑞表示，受美國聯準會（Fed）態度轉鷹，且預期2023年升息的利空拖累，美股四大指數由道瓊指數領跌，費半指數更跌破月均線。臺股本周補跌，大盤21日下跌255.56點，收在17062.98點，盤中一度跌破月均線，雖尾盤跌幅小幅收斂，最終還是跌破5日線及10日線，短線趨勢明顯偏空，建議投資人將手中持股陸續調節出場。

此外，尤其近期美元指數已經明顯轉強、站上年線，一旦突破93.44，資金退潮的速度預期將會相當迅速，若臺股大盤月均線失守，則建議空手避免系統性風險。

個股方面，本周納入投資組合的長榮，長賜輪事件衝擊淡化，大量新船將交付、美國線換約後續漲，即便仍在處置期間，惟買盤不受影響，股價再創新高。

觀察盤面表現，則是強弱分明，航運股強者恆強，貨櫃三雄再創新高，航空雙雄漲幅均逾9％、貨運承攬的臺驊投控及中菲行、散裝的裕民，甚至物流貨運的嘉里大榮及宅配通均大漲，資金相當集中。

至於電子股方面，半導體的臺積電、聯發科跌幅都超過3％，且跌破月均線、季線，臺股大盤短線並不樂觀，縱使航運股一枝獨秀，仍建議陸續獲利了結，靜待大盤重新站回5日均線之上，再重新進場布局。