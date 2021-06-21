婚姻不是愛情的萬靈丹，有時候兩人都走到紅毯上了，還能出現驚人轉折！兩性專家欣西亞在節目上透露，曾參加一場婚禮，在敬酒時竟然爆出女方閨密是新郎前女友，閨密在新娘面前揭開兩人的小秘密，讓新娘當場崩潰，脫下婚紗走人。

兩性專家欣西亞在《新聞挖挖哇》節目中，分享一則婚禮上出現心機小三的實例，表示跟洋老公參加過一場印象深刻的婚禮，開始時一切都很美好，新娘開心跟賓客說，自己身上的婚紗，是閨密所設計、「非常之典雅」的結婚禮物，眾人都覺得這是一個相當有意義且貴重的大禮，此時閨密輕敲玻璃杯，眾人都以為她要對新人致詞，不料她在介紹完這件婚紗後，讓現場陷入地獄。

閨密話鋒一轉，突然說自己跟新郎很有淵源，「我們在念書的時候，都偷偷的暗戀他」，表示自己因為選擇當設計師，男方嫌她做這個工作收入不穩定，所以她退出這段關係，但閨密接著強調「我們之間的關係，是在這個婚禮前三天畫下句點的」，並說這是她送給新人的禮物，等同當眾曝光不倫戀。

閨密竟接著說，2人的不倫戀結束之前，她早已穿著這件婚紗，跟新郎打過分手砲了，地點還選在新娘房，讓眾人大傻眼，欣西亞說，等同是新娘還沒搬進新家，這個閨密就在那個新房與大床上，跟新郎上床，因此婚紗上有兩人的體液，新娘聽了大崩潰，當場脫下那件婚紗，扭頭走人。