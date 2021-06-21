永慶房屋統計2021年5月15日至2021年6月15日三級警戒期間雙北市各社區的網路點閱量，並篩選出雙北市點閱量前十名的社區，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，三級警戒時期的熱門點閱社區中，半數社區都位於居住人口較沒有這麼密集的蛋白區，顯示在疫情的影響下，民眾看房的偏好也逐漸走向蛋白區及平價社區，不僅周邊的自然環境較佳，同時在預算有限的情況下，可以購得較大的空間，讓在家防疫也能舒適自在。

點閱量排名第一的社區為「美河市」，近一年平均單價為每坪54.3萬元。陳金萍說明，美河市為與小碧潭捷運站共構的捷運宅，由於社區戶數龐大，交易量也相對較大，幾乎是雙北熱門社區的固定班底。而美河市除了與捷運共構之外，鄰近河岸也是其特色之一，不僅擁有河岸景觀，鄰近的河濱公園更是疫情期間出門散心的好去處。點閱量排名第二的社區為「大直美堤花園」，平均單價為每坪55.1萬元。點閱量排名第三的社區為「新巨蛋」，平均單價為每坪70.6萬元。

在十大熱門點閱社區中，單價最為親民的社區為「達觀鎮」，平均單價為每坪19.2萬元。陳金萍表示，達觀鎮位於新店區，是安坑當地知名的大型社區，由於位置離市中心較遠，因此價格也相對親民，總價大約都落在千萬以內，相當適合預算有限的小資族購屋。除此之外，達觀鎮周邊自然環境優美，能夠呼吸到清新的空氣，再加上未來即將通車的安坑輕軌，使其成為熱門的點閱社區之一。而平均單價第二親民的社區為汐止區的「瓏山林」，平均單價為每坪23.2萬元。