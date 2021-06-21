陸委會主委邱太三今天下午親上火線召開記者會，說明駐香港辦事處派駐人員赴任受阻後，未來業務運作如何調整。邱太三說，辦公處所及聯繫電話不變，為民服務不中斷。主要業務將採行以下作法（相關部會亦會公告具體詳情）：

一、領務相關業務：包括國人護照補（換）發、文件證明、外籍人士簽證等，均將繼續提供各項收件與發件的服務。

二、港人來台停居留、在港大陸居民入台證：原則上香港居民申請來台停留、居留的作業方式維持不變；停留可透過雲端系統線上申辦，居留續以臨櫃方式辦理。大陸居民入台證亦採線上雲端申請，團聚及結婚登記面談改為國境線上方式。

三、國人急難救助及台商（鄉）團體聯繫，將續行辦理。

四、經貿相關業務：包括經貿資訊蒐集、貿易推廣業務等，均將繼續提供服務。

五、文化交流推廣：未來文化部將委託或補助台灣專業策展單位及藝術行政團隊於港澳策辦藝文活動，並持續支持台灣藝術家及團隊於當地專業機構及藝文活動展演。

六、教育招生相關業務，及在台港生服務：將持續督導「海外聯合招生委員會」精進整體招生作業，透過簡化招生程序及建立雲端／線上報名機制，設置香港學生招生諮詢服務專線。另外，教育部也設立在港台生輔導專線，持續提供諮詢服務。

七、觀光推廣業務：維持現有台灣觀光協會有限公司之運作模式，續推動旅遊業務。

八、關於台港金融合作及既有協議執行，持續辦理。