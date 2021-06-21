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在世界各國疫情延燒下，台灣各大學學術界的研究卻不曾間斷。國立成功大學推動綠能發展，在儲能科技與碳捕抓方面取得美國專利。有感北極融冰快速，中央大學地球科學院將8顆印有中華民國國旗的微型海洋浮球，在6月18日正式啟程運往北極測站，跟著大西洋暖流投放，展開台灣前所未有的第一手觀測。

成功大學化工系泰國籍助理教授柯碧蓮（WatchareeyaKaveevivitchai）、藥學系助理教授陳登豪與國際學者跨領域合作，推動綠能發展，在儲能科技及碳捕捉技術的研究成果卓越，在台灣及美國皆已申請專利。

柯碧蓮與陳登豪深入探討有機分子在充放電的反應機制，展示其前瞻性的儲能材料設計，是台灣學界極少數針對有機電極材料的研究。新一代有機鋰離子電池的材料質輕，不含金屬，製造過程較為環境友善，可回收再利用，更可適用於電動車、綠能及大規模儲能科技的發展。由於是新材料，量產進行一般的大規模應用測試不符成本效益，經由柯碧蓮的協助，得以架設系統化氣體傳輸管線，針對少量的新樣品進行氣體分離實驗。

泰國籍的柯碧蓮表示，成大對於年輕學者的栽培不遺餘力，台灣無論在學生素質、高教環境、學術資源等綜合評價，皆在東南亞首屈一指。柯碧蓮與陳登豪的研究成果有助於環境永續，更以尖端科增進社會福祉。高效且環境友善的儲能材料，有效推動綠能發展；碳捕捉技術也有助於碳循環，符合聯合國永續發展目標，2項研究成果，皆在台灣與美國申請專利。

國內首次的地球科學探索北極陸海域先導計畫，結合了國立中央大學、波蘭哥白尼大學和國家海洋研究院三方力量。中央大學地球科學學院院長許樹坤表示，極區的觀測研究工作，已成為全世界關心氣候變遷的國家，競相投入的重要議題。中央大學兩年前與波蘭哥白尼大學簽署合作協定，透過該校所管理的北極觀測站，得以進行這項史無前例的研究。也感謝國家海洋研究院、外交部歐洲司的大力支持，共同促成這項計畫的推展。

中央大學水文與海洋科學研究所錢樺教授指出，科學家近年研究發現，北極海冰融化快速，「海浪」似乎扮演了關鍵的角色。因波浪的能量與波高的平方成正比，當碎波時，巨大能量釋放出來，浪花混合空氣產生的衝擊壓力作用，將冰緣與浮冰打碎，分解成更小體積的冰塊，就可能加速北極冰的融解。

錢樺教授說，北極海對臺灣人而言，雖然遙遠而陌生，但卻攸關臺灣的未來。氣候暖化所造成的北冰洋融冰危機，有可能為台灣帶來機會。因為隨著北冰洋夏季無冰的到來，可望另闢蹊徑，開拓出「北方航道」，若北方航道開通後，台灣的地理位置上因具極高的競爭性，有機會為台灣藍色海洋經濟帶來一線生機。