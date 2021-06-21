在口罩時代以及居家辦公時期，長時間配戴口罩，肌膚容易不穩定，因此肌膚需要高速舒緩與快速補充水分，許多人在這段期間敷面膜的頻率大增，此時選擇適合膚況的面膜顯得更為重要。提提研、I DEW CARE、FANCL、111SKIN推出不同的面膜，不但能讓肌膚迅速保溼，還能穩定肌膚狀況，不讓口罩搞壞你的膚質。

▍1.提提研 超級纖維系列面膜

提提研推出新品「超級纖維系列面膜」，採用日本獨家、全台唯一獨有的零隙感長纖維布膜，擁有超吸收、超導水、超服貼的特性，不只是輕、薄、透，更能達到厚重面膜的高效導水，搭配超級成分「蘑菇菌絲萃取」，能提升肌膚修護力，擺脫口罩肌、暗沉肌超有感，瞬間啟動完美肌膚超連結。

提提研推出超級纖維系列面膜，共有保溼、亮白、修復、控油四種選擇。（圖／品牌提供）

▍2.I DEW CARE 冰淇淋系列面膜

I DEW CARE推出全新「冰淇淋系列」，是美國亞馬遜熱賣NO.1的系列，超創新慕絲冰淇淋質地，共有三款超吸睛又可愛的面膜，只要5分鐘，達到保溼、美白、紓緩目的，養出水嫩透亮好膚質。品牌把這款面膜稱為「肌膚吃的冰淇淋」，推薦將面膜冷藏後再使用，冰涼舒爽，這個夏日，降溫保養術就靠I DEW CARE 5分鐘面膜，讓保養更好玩、有趣又有效。

I DEW CARE 冰淇淋系列面膜外觀可愛，敷臉的時候還有冰淇淋的味道，超療癒。（圖／品牌提供）

▍3.FANCL 優格活氧面膜

疫情期間，口罩必須長時間緊戴，口罩與肌膚的磨擦頻率因而增加，再加上口鼻呼出的熱氣與夏季高溫影響，容易引起角質代謝異常、皮脂分泌量增加，引發惱人口罩痘問題，因此要更重視角質保養，不同於去角質，角質保養採用的是軟化角質原理來達到老廢角質自然代謝、更新目的，以溫柔的方式呵護肌膚，預防代謝異常角質阻塞毛孔，減少痘痘、粉刺生成機率。

FANCL優格活氧面膜特別針對角質保養設計。（圖／品牌提供）

想要顧好角質狀況，每周可使用1至2次「優格活氧面膜」，其中蘊含水解酵母精華、優格精華、西洋梨果汁發酵精華與鮮蜂王漿精華，使用時取1支並厚敷全臉，藉由特殊的浸泡式軟化再促使老廢角質自然剝落方式，有助舒緩角質積聚與阻塞毛孔情形。另協同香甜豌豆花精華，在柔護調理角質同時，更賦予修護受損機能，一步步還原穩健平滑膚況。

FANCL官方於6/21首度推出網購服務，歡慶開幕，更祭出多重優惠，滿額加贈「長效水光精華面膜」。（圖／品牌提供）

▍4.111SKIN 口罩面膜

隨著疫情不斷攀升，加上持續升溫的夏季氣候，口罩雖能抵擋病菌侵擾，卻無法阻擋粉刺痘痘、毛孔油光、粗糙缺水等肌膚危機，今年111SKIN全新推出超淨化防禦口罩面膜，品牌稱之為「口罩面膜」，針對口罩引起的下半臉部肌膚不適所設計。

111SKIN超淨化防禦口罩面膜專門針對下半臉肌膚保養設計。（圖／品牌提供）

獨家研發三階段精準淨能無瑕科技，透過控油煥膚、抑菌修護、保濕無瑕三步驟層層調理淨膚、溫和代謝抗氧透白，並傾注微藻萃取物、抗壞血酸鈉，搭配獨特半臉型生物纖維面膜設計，絕佳親膚性完美貼合臉頰及下巴輪廓，秒速將精華成分傳導至肌底，擊退痘痘緊緻毛孔、消滅油光柔嫩膚觸，一敷防堵口罩帶來的肌膚狀況。