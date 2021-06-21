去年疫情爆發後，在美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市下，科技股受惠於遠端需求以及宅經濟帶動下，以尖牙股(FAANG)漲勢最為強勁，但在步入2021年後，經濟復甦以及通膨上升等壓力下，高估值個股面臨修正。其中，蘋果、Netflix表現遜於標普500指數，亞馬遜表現較疲弱，臉書與Google則是有強勁漲勢。

據華爾街日報報導，Google母公司Alphabet今年以來股價漲37%、臉書上漲超過21%，亞馬遜僅7%、低於標普500指數上漲的11%，蘋果和Netflix則是分別下跌1.7%、7.4%。標普500指數今年有好幾百檔的股票漲幅表現超過蘋果，這些大多是去年疫情下的受災股，包括遊輪業者Carnival大漲30%、美國航空業者也大漲，甚至是去年落後大盤的科技股包括思科、英特爾也有兩位數漲勢，大型股成長基金 William Blair共同經理人Jim Golan指出，資金行情讓所有標的都水漲船高，光是投資市場前4、5大的公司是不管用的。

隨著美國經濟復甦前景強勁，投資人沒有理由買進遭到高估的標的，加上Fed暗示2023年可能啟動升息循環，當利率走升之際，投資人願意把資金擺在估值較低的科技股。亞馬遜的本益比已經從原本73倍縮減至55倍，Netflix則是從近60被降至43倍，蘋果本益比則是從32倍落至25 倍。

財富管理公司 The Bahnsen Group投資長David Bahnsen多年來持有蘋果股票，他選擇在去年底賣出，原因就是因為蘋果太貴。至於臉書與Google擁有強勁漲勢，主要是這兩檔在廣告業務從線上到實體都有增長，臉書最近一季的獲利較去年翻2倍，Google一樣有強勁表現。