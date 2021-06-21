因應這波嚴峻疫情，各級學校自5月中旬起即啟動遠距教學到學期末，而為一圓畢業生的夢想與期待，線上畢業典禮成為各校解決方案。臺灣師範大學與高雄師範大學於6/19舉行線上畢典，其中臺師大校長吳正己期勉畢業生「繼續秉持學習熱忱，要能多元思考，也要保持勇敢、溫暖與寬厚的心。」高師大校長吳連賞也以「一個態度，五個人生錦囊」來期勉所有畢業生。

線上畢典是臺師大創校99年來首次進行，校長吳正己在線上致詞中，展現對畢業生的殷切期許，希望大家在未來的日子「繼續秉持學習熱忱」、「要能多元思考、學會改變」，也祝福大家帶著所學的知識與技能，航向下一個人生旅程，夢想起飛。最後他提醒畢業生「要保持勇敢、溫暖與寬厚的心」，未來人生難免有意想不到的阻礙，但卻不能停止對生命的熱愛。

畢業講座則邀請《MIT臺灣誌》身兼導演、製作人、節目主持人多職的麥覺明擔任致詞貴賓，他向畢業生分享生命故事，人生像爬山一樣高低起伏，當設定目標，拿出熱情和意志力，一條路走就對了，準備好一定會成功。另外，110級畢聯會會長林書賦代表致詞時說，當我們都準備好大聲唱出夢想和希望時，偏偏遇到了COVID-19，既然過去已成事實了，倒不如微微笑，跳一跳，一起吹個風，把最近的時間留給自己，調整已亂掉的步伐，讓生活重回正軌。

高師大的線上畢典採用預錄方式進行，結合今年畢業slogan「第壹佰壹拾次願望」，於兩校區設置主視覺打卡區。校長吳連賞典禮致詞時，特別以「一個態度，五個人生錦囊」來期勉所有畢業生。所謂「一個態度」就是「執著」的態度，五個人生錦囊分別是：要結交圖書館、運動場這兩個最好的朋友；要培養本事、善盡本分兩種基本功夫；要深化做人的道理，並努力實踐；樂於吃苦，也甘於吃苦和吃虧；插上兩隻翅膀，一隻是前膽的觀念和理想，一隻是實踐的力量。

大學部畢業生代表由畢聯會會長國文系四年乙班黃如意同學代表致謝詞，她藉由詩人任明信的詩〈宇宙〉：「霍金說，整個宇宙正在互相遠離，這是我聽過，最悲傷的一件事。」，娓娓道出不捨的離愁，並以獻給師長、獻給家長及所有110級畢業同學之謝詞，表達對母校之眷戀與感謝。