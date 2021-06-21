桃園市長鄭文燦21日表態支持孕婦改打莫德納，直指孕婦包括胎兒，一劑讓2人都得到最好的保護，桃園也會針對近2萬名孕婦造冊，就近施打跟優先施打，強調桃園生育率高、年輕家庭多，支持這一波莫德納疫苗，優先讓孕婦施打。

「支持孕婦改打莫德納！」鄭文燦說，中央有調整疫苗施打的10類順序，其中孕婦可以有疫苗的選擇權，主要是要跟醫師討論，以病人的利益為最高的目標，也去評估各種不同疫苗的副作用，他說，AZ疫苗的安全性、有效性並無爭議，也是目前全世界130幾個國家都有採用，並且是在歐盟地區使用最廣泛的疫苗，但是考慮到孕婦的特殊性，在歐洲經驗看來容易有血栓的個案，因此若醫師經過討論後，決定孕婦來施打莫德納，這樣的決定也是對的，「孕婦包括胎兒，一劑2人都要得到最好的保護！」

鄭文燦提到，桃園年輕家庭多、生育率高，桃園有實施幸福家庭計畫，補助孕婦產檢、也跟各個專科醫院的婦產科有合作，統計有將近2萬名孕婦，市府會個案追蹤，考量孕婦行動比較不方便，希望能夠一一造冊、就近施打跟優先施打3個原則，假如孕婦在她原來熟悉的醫院產檢，產檢醫院也跟桃園有疫苗接種合約的話，就能優先在產檢醫院施打疫苗，在疫苗門診的時候，也要有孕婦優先的原則。

鄭文燦說，每一個醫師都是要把病人的利益、健康的價值當最高的考量，中央已經開放，他全力支持這一波的莫德納疫苗，優先讓孕婦施打，至於有血栓的病例或是疾病史，這些病人在疫苗的選擇上，也會有不同的看法，需要專業的判斷，相信在疫苗門診的時候，可以由醫師在接種前專業判斷。