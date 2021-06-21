長虹（21）日公告，今（21）日正式簽訂台北市北投區軟橋段土地買賣契約書，加碼廠辦大樓，以總銷15.37億元，買下台北市北士科面積約627坪的土地。

長虹今天公告，董事會通過台北市北投區軟橋段土地購地案，並簽訂買賣契約書，面積約626.87坪，每坪交易價格約215萬元，另外還有容積移轉價格約1.9億元，合計總交易金額為15.37億元。

長虹這次購地，賣方則為揚潤開發公司、暘潤開發投資公司。

長虹表示，購置這塊地，將計畫投資興建辦公大樓供出售或出租使用。