啟發投顧分析師楊基政表示，台股21日壓回255點，持續在月、季線上震盪，但資金過度集中航空運及貨攬族群，相關個股漲幅已大，可且戰且走，見好就收。隨類股輪動速度加快，只要大盤月、季線不破，領先突破4月29日高點的強勢族群輪流操作策略未變，5月營收績優股華擎、北基因同時具備業積與題材面，可多加留意。
此外，本周納入投資組合的榮運，因提前購買貨櫃，超前部屬，且於相對運輸股具補漲實力，可望再攻。
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啟發投顧分析師楊基政表示，台股21日壓回255點，持續在月、季線上震盪，但資金過度集中航空運及貨攬族群，相關個股漲幅已大，可且戰且走，見好就收。隨類股輪動速度加快，只要大盤月、季線不破，領先突破4月29日高點的強勢族群輪流操作策略未變，5月營收績優股華擎、北基因同時具備業積與題材面，可多加留意。
此外，本周納入投資組合的榮運，因提前購買貨櫃，超前部屬，且於相對運輸股具補漲實力，可望再攻。
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