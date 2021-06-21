逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明

摩爾投顧分析師李健明表示，台股21日受美股重挫及亞股大跌影響，收盤下跌255點，以17062點作收，同時跌破5日與10日均線兩道支撐，所幸月線有守，短線須儘快收復10日均線，否則整理時間恐將加長。

強勢股部分，航運股榮運、中航21日開盤均跳空漲停，一價到底外，線上遊戲大廠歐買尬也因轉投資的第三方支付龍頭綠界科技續飆13.17％，興櫃股價收在1235元歷史天價，公司持股比例達31.68％，潛在處分利益可觀，帶動股價強鎖漲停，創近7年新高。另外3C家電通路龍頭燦坤與矽晶圓大廠合晶5月營收皆繳佳績，股價分別上漲9.94％、2.07％。

弱勢股方面，生技製藥股寶齡富錦股價21日重挫8.33％，帶量跌破月線走中空，玻璃類股台玻同樣跳空走低，持續破底，持股應盡快出脫。

至於本周納入投資組合的IKKA-KY，準備進入下半年汽車銷售旺季，營收可望大幅成長，股價21日力鎖漲停再創掛盤以來新高。