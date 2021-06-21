倫元投顧分析師陳學進表示，台股21日開低下殺，終場下跌255.56點，跌幅1.48％，收在17062.98點；櫃買指數亦同步下跌2.16點作收，跌幅1.03％，收在207.75點；三大法人進出方面，外資續賣335.83億元，投信續賣5.81億元，自營商續賣48.37億元，惟外資法人於台指期續買126口多單，累計淨空單部位為31474口，心態轉趨謹慎保守。

美國聯準會（Fed）鷹派勢力抬頭，市場擔憂其將提前於2022年底首度升息，衝擊股市，使得美股四大指數連袂下殺，並使台股21日亦籠罩在一股惶恐不安之氛圍中。

本次殺盤重心近乎落在權值股、傳產龍頭股及電子次族群，殺盤壓力相對沉重。就技術面觀察，大盤一舉摜破5日線及10日線位置區，顯示短線大盤確實有震盪整理之必要。

個股方面，本周納入投資組合的台航，迎旺季需求、波羅的海指數（BDI）勁揚，帶動散裝族群揚帆，配合內外資法人大戶心態持續偏多，只要量價不失控，預期後市仍將有續漲機會。

不過，在震盪整理過程中，市場人氣仍未潰散，資金反倒戰航運類股，包括長榮、陽明、萬海、新興、裕民、台航、中航、亞航、慧洋-KY、志信、四維航，航空股華航、長榮航，物流業者宅配通、嘉里大榮等。

此外，力旺、創意、金像電、雙鴻、泰碩、奇鋐、德宏、鈺太、華擎、東捷、直得、同致、乙盛-KY、東鹼、金麗-KY、金可-KY、華園、易飛網等，亦表現強勢。

展望後市，市場人氣尚在，預期短線經適當換手整理後，未來加權指數仍有續戰前高之機會。目前多空強弱關鍵，在於大盤短期內能否再度站穩於10日線之上，一旦站上，則為轉強訊號。

投組表現：

台航（2617）表現最佳，迎旺季需求、波羅的海指數（BDI）勁揚，帶動散裝族群揚帆，配合內外資法人大戶心態持續偏多，只要量價不失控，預期後市仍將有續漲機會。

威鋒電子（6756）表現最差，營收創高、獲利寫新猷，且價格調漲、出貨量提升，在趨勢持續走多且法人心態偏多下，預期只要守穩10日線不破，後市仍有望持續走揚。