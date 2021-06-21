甲仙區南光巷落石，警方獲報到場處理。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

近日來午後對流雲系發展旺盛，此導致高雄市甲仙區山區土石鬆落，連兩日有落石阻礙交通事件，幸無造成人員傷亡。

旗山分局甲仙分駐所長郭誌遠與兩名警員於19日下午3時許巡邏時，行經甲仙區南光巷、寶隆里兩處，發現有一巨石及大小不一的落石滑落於路中央阻礙車輛通行。

警方於是先行擺放交通錐，並拉起封鎖線，並於現場實施道路交通管制，減少用路人危害，並徒手將落石移除於路旁，及通報甲仙工務段、旗美工程養護隊清理現場落石。

20日，下午3時許警方又接獲報案，台20線上有擋土牆破裂，警方獲報，趕往現場，發現台20線50公里處上的擋土牆，因土石流造成擋土牆大面積破損，警方遂實施交通管制，並通報管轄單位曾文工務段前往，所幸上述3起落石事件，並未發生人車傷亡。

旗山警方呼籲，因滯留鋒面影響山區仍將持續降下大雨，轄內山區各主要道路仍可能出現落石、樹倒情形，民眾不可輕忽，並請民眾行經山區道路務必放慢車速，留意落石或傾倒路樹，配合警方管制措施，以保自身用路安全。