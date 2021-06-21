曾經是國共戰場的金門古寧頭北山海岸，今天一下出土9枚未爆彈，數量之多為近5年來僅見。（金門岸巡隊提供）

岸巡在現場拉起封鎖線，嚴格管制人員進出。（金門岸巡隊提供）

金門古寧頭發現9枚未爆彈 民眾：數量之多近5年來僅見

曾經是國共戰場的金門古寧頭北山海岸，今天一下出土9枚未爆彈，數量之多為近5年來僅見。金門岸巡隊緊急通報金防部未爆彈小組火速移除，將做進一步集中銷毀處理。

今天下午13時許，金門岸巡隊第2機動巡邏站於古寧頭北山岸際巡邏時，先發現6枚裸露海灘的疑似未爆彈，為避免民眾誤入或接觸發生危險，馬上封鎖周邊地區，嚴格管制人員進出，並通報〈金防部彈藥庫未爆彈處理小組〉到場處理外，另派遣備勤人員擴大搜索，再發現3枚疑似未爆彈。

13時44分許，未爆彈處理小組抵達現場，檢視9枚疑似未爆彈殘體為50磅空用炸彈1枚、23磅空用炸彈2枚、75公釐砲彈4枚、M3式地雷1枚，現場共有8枚未爆彈殘體及1具不明鐵製物品，全數帶回庫房保管，等候進一步集中銷毀處置。

海巡署表示，金寧鄉古寧頭北山岸際為金門主要海蚵產區，蚵民往來頻繁，所幸此次發現的未爆彈均已嚴重鏽蝕，並無立即性危險。

當地民眾表示，古寧頭是國共戰場，也是金門海防的第一線，當地駐紮部隊很多，20年前是金門優先排雷的地帶，近年也陸續有殘雷、彈出土，但一次就發現9枚，確實十分罕見。