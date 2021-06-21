新冠肺炎疫情從雙北市進入三級警戒以來已經超過1個月了，不少上班族因為所屬產業停業或業績下滑，收入也跟著縮水。根據1111人力銀行的調查發現，在疫情影響下，上班族收入也跟著有所消長，其中佔比最高的是收入減少74.3%，另外收入不變24.5%，收入增加1.2%比例最低。

上班族面臨收入縮水，為了救急濟窮已編列2600億的「紓困4.0特別預算」，目前更已經發出705億元的現金補助。救急也救窮，包括首波自營工作者的3萬元紓困金與1萬元家庭防疫補貼都陸續入帳，在上班族心目中認為幫助最大的紓困措施為1萬元的家庭防疫補貼26.5%，其次是勞工紓困貸款10萬22.4%、失業補助20.4%，以及自營工作者發3萬20.0%，但仍然有40.8%的上班族認為紓困4.0的方案都沒有幫助。

至於在補助發放的速度上是否有幫助，抱持正面態度的上班族超過6成6，包括有補助不無小補29.0%、可以解燃眉之急26.5%，以及發放速度快有幫助11.0%，但仍然有2成6的上班族覺得杯水車薪金額太少、緩不濟急。

進一步詢問上班族最想要的補助類型，現金補貼佔比最高71.8%，其次依序為薪資補貼55.5%、失業補助26.1%、民生物資免稅23.2%以及防疫照顧假薪資補貼21.6%。而上班族最喜愛的補貼方式，有將近9成5上班族希望現金直接匯入帳戶，落袋為安。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在三級警戒的限制下，民眾減少非必要性的外出，餐飲業更禁止內用，雖然轉型外帶外送，但仍有不少類型的餐廳像是吃到飽、火鍋、燒烤在轉型上難度高，批發零售業也因為需求轉弱讓從業人員的工作受到影響，就算後續警戒降級，短期之內民眾的消費活動也不會快速回升，參考勞動部最新的無薪假統計，短短1周無薪假家數再度攀升，已經寫下今年以來的新高，目前有625家、6383人實施無薪假，增加幅度最大的就是住宿餐飲以及批發零售業。

黃若薇表示由於這波疫情初期迅速升溫，企業、上班族措手不及，不少人頓失收入，因此要依靠紓困來解決短期危急，1111人力銀行也規劃提供兼職打工職缺讓收入受影響，或是防疫考量需要在家工作的上班族，有機會增加收入。