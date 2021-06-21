賈永婕日前因3天內火速募資到300多台「救命神器」，外界封她為「防疫女神」，面對本土疫情突然的襲擊，她親自用行動來做公益，感動不少台灣民眾。昨（20日）賈永婕在社群上表示：「不少詐騙集團使用我的圖片，來合成他們的產品，提醒粉絲朋友們千萬不要受騙。」她向詐騙集團呼籲：「合成的照片趕快拿下來，我很兇的！我會吿你們！」

賈永婕昨（ 20 日）在社群上表示：「最近實在是太多人來問我，所以要在這邊提醒大家，千萬不要被這種詐騙集團騙了！通常這樣的FB廣告都是盜用藝人的肖像！如果你直接匯了錢，就是進了詐騙集團的口袋裡，不會收到任何產品或者是會收到一個很爛的東西！」

賈永婕表示，目前有不肖業者將自己的圖片合成為其他的產品，呼籲大家千萬不要受騙。（圖/賈永婕 臉書）

賈永婕坦言：「我曾經被騙過，幹過這種蠢事的人，這種行為是非常可惡的事，不肖業者居然將我的照片，合成為他們自己的產品，真得非常可惡!提醒大家千萬不要受騙上當！詐騙集團請你們趕快拿下來，我很兇的！我會吿你們！請自重！」

賈永婕火速募資到300多台「救命神器」因此感動不少台灣民眾。（圖/賈永婕 臉書）

許多網友在底下留言表示：「人紅是非多，最近姐姐曝光度一定超高」、「我很兇的」這句話怎麼突然覺得很可愛」、「前幾天己看過，一看就知道詐騙集團大陸假貨廣告，一定要告到底！」、「真是太可惡了！謝謝永婕的提醒！差點就去買回了！」、「這幾天這種種廣告很多！令人憤怒！」、「詐騙集團動腦很快，只要當下很火紅的藝人、名人，就會被拿來當詐騙的業配！」、「這些詐騙竟敢在國民女神的頭上，可惡至極。」

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