智利總統皮涅拉(Sebastian Pinera)表示，國會將於 7 月4日開始起草新的憲法，將會取代強人皮諾切特(Augusto Pinochet)所留下的臨時憲章。

半島電視台(Aljazeera)報導，智利國會將於 7 月 4 日舉行第一場制憲會議，這是該國落實憲政民主的重要階段。

2019 年底，智利爆發了「反對不平等」的社會抗議運動，皮涅拉展示解決衝突的誠意，同意制定新憲，此舉也達成廣泛的政治共識。

皮涅拉星期日表示：「這次制憲大會，將在團結和穩定的框架下，為我們智利的民主未來打下基礎，並得到所有智利人的認可和尊重。」

2006年過世的皮諾切特，絕對是智利歷史的爭議人物，他在1973年發動政變推翻了民選的左翼政府，但他也推動了智利的經濟發展、打擊黑幫與毒梟，但終就是得位不正的獨裁強人。(圖/美聯社)

在9個月的時間裡，智利選出了155 名制憲國會成員，是在民眾深刻的社會變革呼聲，與維持經濟發展間取得平衡，特別受到矚目。

預料制憲的過程可能會有爭議，因此據規定，他們的任期可以再延長3個月，憲法條文必須得到三分之二的多數，才能成為憲法草案，該草案在出爐後，將於明年提交全民公投，這場投票將會是強制性的，每個智利公民都要表態。

智利現行的憲法可追溯至 1980 年，是強人皮諾切特統治時期(1973-1990)所頒布，皮諾切特為尋求經濟發展，採取支持民營企業的方針，但同時限制了國家監管的地位與作用。

此舉確實有利於智利大企業的發展，但是大企業的不受監管，也造成嚴重的貧富差距。許多智利人認為，智利出現貧者難以出頭的問題，但是其他人，主要是右翼人士，則肯定智利數十年都處經濟增長的局面。

今年5 月，智利的選民挑出的制憲成員，許多是無黨派的獨立候選人，不少人在政治立場上偏向大政府的社會主義，他們原本的身分有教師、作家、記者、律師，以及社會議題活動家。