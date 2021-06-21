服務多重電子應用領域的全球半導體領導者意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）與培養工程師、建築師和工業設計師的米蘭理工大學，宣布簽署了一項五年技術合作協定，並邀請義大利經濟發展部長Giancarlo Giorgetti參加簽約儀式。

該協議的核心是延續意法半導體和米蘭理工大學的長期合作關係，建立先進感測器材料聯合研發中心（STEAM），為義大利的教授、科研人員和博士提供非常寶貴的機會，即構思、設計和研發 MEMS 技術以及新的MEMS產品所需之全部資源。

合作協定將增加米蘭理工大學對有才華學者的吸引力，在四個雙方共同感興趣的領域和相關材料領域，為教授和科研人員提供多項博士獎學金和職位。擴大現有合作將會讓倫巴第（Lombardy）尖端感測器卓越中心取得進一步發展。

意法半導體是全球MEMS和先進感測器市場的領導者，迄今MEMS產品銷量已超150億個，米蘭附近的倫巴第區是公司MEMS全球研發活動的中心所在。根據協定，雙方合作團隊將研究、瞭解先進 MEMS、動作控制、功率電子和電流隔離領域的未來市場需求，開發相關技術，培養研發人才，將有助推動意法半導體在先進感測器、MEMS和類比元件的研發規劃。

該協議還包括米蘭理工大學基礎設施升級改造，除改造目前PoliFab無塵室6吋（150mm）晶圓生產線外，還將建設一個最先進的8吋（200mm）試驗生產線，專門用於研發新的MEMS技術，支援科技研發專案、培訓和論文闡述。

米蘭理工大學校長Ferruccio Resta強調，米蘭理工大學和意法半導體的聯合研發中心是雙方在感測器和人工智慧等重要領域之非凡的合作結果，這項投資的目的還包括促進製造業創新，推動義大利經濟發展。這個對企業開放的實驗室屬於在米蘭附近之Bovisa地區的Parco dei Gasometri創立一個真正的科技創新區的重大專案，這裡將會打造一個真正世界級生態系統，能夠抗衡國外同類最好的科技創新區。而此卓越中心亦展現了政府部門和私營企業、大學和企業之間的交流合作。米蘭理工大學的發展策略越來越重視先進技術研究和提升地區競爭力，此次合作是米蘭理工大學的一個策略活動。

意法半導體總裁暨執行長Jean Marc Chery進一步表示，意法半導體與米蘭理工大學的這項合作協定將在我們MEMS和感測器研發活動中發揮重要作用。這是一個非常好的產學合作典範，證明了ST與全球大學和科技研究機構的合作研究框架能做的事：支援ST所在領域的先進技術和工程生態系統發展、培養人才、共建未來。在先進MEMS、動作控制、功率電子和電流隔離等領域，研究和瞭解未來業務需求，開發相關技術、培養人才、提升技能。我們在擴大合作的過程中看到了重要價值和發展機會。