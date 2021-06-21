萊迪思半導體公司（Lattice）為低功耗可程式化設計元件的領導供應商，宣佈屢獲殊榮的sensAI解決方案集合推出加強功能，加速開發基於萊迪思低功耗FPGA的AI/ML應用。此次更新的加強功能包括支援萊迪思Propel設計環境進行基於嵌入式處理器的開發，以及支援TensorFlow Lite深度學習框架以實現裝置上的推論。

新版的sensAI還包括了萊迪思sensAI Studio設計環境，用於端對端的機器學習模型訓練、驗證和編譯。憑藉sensAI 4.0，開發人員可以使用簡單的拖放式介面，透過RISC-V處理器和CNN加速引擎來開發FPGA設計，從而輕鬆快速地在功耗受限的網路邊緣裝置上實現機器學習應用。

在許多終端市場上，為目標偵測和分類等應用添加對低功耗AI/ML推論支援的需求不斷增長。AI/ML模型經過訓練後，可以支援多種應用，用於需要在網路邊緣低功耗執行的各類裝置，包括安全防禦和監控攝影機、工業機器人以及消費類機器人和玩具。萊迪思sensAI解決方案集合可以幫助開發人員快速打造基於靈活低功耗萊迪思FPGA的AI/ML應用。

佳能董事長Hideto Kotani表示，萊迪思用於嵌入式視覺的低功耗FPGA和用於網路邊緣 AI/ML應用的sensAI解決方案集合在幫助我們將領先的智慧IoT產品快速有效地推向市場方面發揮著至關重要的作用。

萊迪思市場行銷總監Hussein Osman表示，在新增支援TensorFlow Lite和推出全新sensAI Studio之後，開發人員將比以往任何時候都更加容易地使用我們的sensAI解決方案集合來打造能在電池供電的網路邊緣裝置上執行的AI/ML應用。