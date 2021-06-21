營建署21日表示，因應新冠肺炎疫情嚴峻，民眾恐無法維持原工作收入，而影響還款能力，內政部日前修正「整合住宅補貼資源實施方案」中「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」，授權承貸金融機構自行決定可否再展延寬限期及其展延期限，民眾如有還款困難者，可向承貸金融機構洽詢。

本次放寬貸款年限由申請人與承貸金融機構協議定，並針對寬限期增加但書，授權承貸金融機構自行決定可否再展延寬限期及其展延期限，以協助有需要的民眾緩解房貸壓力。

但營建署也提醒，購屋貸款利息補貼之補貼期限最長仍為20年，修繕貸款利息補貼之補貼年限最長仍為15年。

內政部盤整17種政府優惠房貸既有寬緩措施，例如青年安心成家方案、1兆8000億元優惠購屋專案貸款、4000億元優惠購屋專案貸款、輔助勞工建購及修繕住宅貸款、輔助人民自購國民住宅貸款、中央公教人員購置住宅貸款、農村改建方案等，民眾可上內政部住宅基金網站，查詢適用方案。