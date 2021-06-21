進泰電子(3465)自結5月稅前盈餘為5307萬元，月增43%，累計前5月每股稅前盈餘為7.28元，由於訂單已達第3季，且全球貨櫃塞港情況已開始紓解，市場預期第3季貨櫃缺櫃問題可望逐漸解決，進泰預估，第3季營運可望比第2季好。

進泰電子為揚聲器音響廠，主要產品為音箱系統、牆壁式揚聲器，其中音箱系統約佔第1季營收86.29%，牆壁式揚聲器約佔11.26%。

根據Globenewswire預估，全球家庭劇院市場由2020年的150億美元提升到2027年的481億美元，年複合成長率18.1%；Mordor Intelligence亦預估，全球條形音箱2026年市場規模將達到83.03億美元，在2021年到2026年複合成長率8.06%。

由於第2季起逐漸進入傳統旺季，進泰電子5月合併營收2.77億元，較上月增加27%，單月稅前盈餘5307萬9000元，較上月增加43%，單月每股稅前盈餘為1.65元；累計1至5月合併營收10.95億元，較去年同期成長73082%，稅前盈餘為2億3419萬3000元，每股稅前盈餘為7.28元。

儘管第2季貨櫃塞港問題干擾進泰出貨，不過各國加速施打疫苗，歐美陸續解封，全球貨櫃塞港情況已開始紓解，市場預期，第3季貨櫃缺櫃問題可望逐漸解決，各廠商出貨將逐漸擺脫貨櫃缺櫃干擾，進泰表示，只要貨運順暢，第3季可望勝第2季。

進泰東莞協力廠目前處於滿載生產，越南新建生產廠區進度順利，產能可望如預期在9月起逐步開出。