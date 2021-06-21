桃園機場21日在第二航廈南擴5樓設立疫苗接種站，針對未施打過疫苗的機場第一線工作人員，施打莫德納（Moderna）疫苗。（陳麒全攝）

桃園機場21日在第二航廈南擴5樓設立疫苗接種站，針對未施打過疫苗的機場第一線工作人員，施打莫德納（Moderna）疫苗，桃園市長鄭文燦也到桃園機場視察莫德納疫苗接種站，並感謝部立桃園醫院前來協助接種疫苗的醫護人員。

桃園機場21日下午1時30分由立桃園醫院的醫護人員支援，在第二航廈南擴5樓設立臨時疫苗接種站，針對尚未拖打過新冠疫苗的桃機第一線工作人員，接種施打莫德納（Moderna）疫苗。將在5日期間分批將已登計人員，分梯次接種，共有2500人次可施打。

桃園機場21日在第二航廈南擴5樓設立疫苗接種站，針對未施打過疫苗的機場第一線工作人員，施打莫德納（Moderna）疫苗。（陳麒全攝）

鄭文燦親自到桃機視察，他表示，機場和民航業是防疫的第一線，這次莫德納疫苗爭取了5000劑給全國機場人員，另5000劑給航空業的第一線人員，還有AZ的第二劑。

鄭文燦指出，中央疫情指揮中心指定部立桃園醫院為執行單位，部立桃園醫院也組織團隊在機場負責機場和華航人員施打，另外長榮航空的部分會在長榮總部施打，松山機場的部分也會在松山機場內施打。桃園機場施打疫苗一天最高可以打800人，希望用一個禮拜的時間將疫苗施打完，另外會再安排時間施打第二劑AZ疫苗。

桃園機場21日在第二航廈南擴5樓設立疫苗接種站，針對未施打過疫苗的機場第一線工作人員，施打莫德納（Moderna）疫苗。（陳麒全攝）

桃園市長鄭文燦也到桃園機場視察莫德納疫苗接種站，並感謝部立桃園醫院前來協助接種疫苗的醫護人員。（陳麒全攝）

他強調，機場的施打範圍包括CIQS和機場服務人員（清潔人員、免稅店人員、機場公司人員），經計算後發現疫苗還是不太夠，希望能再跟中央爭取多一點的疫苗，但目前疫苗有限，按照風險高低分級來施打。

鄭文燦說，航空業的疫苗還是不太夠，華航和長榮的各個子公司也還沒辦法完全施打，市府希望單位先造冊將風險高的優先施打，接著在爭取第二輪的疫苗擴大施打範圍。